Агент Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы

Футбольный агент Адам Чебеджи рассказал о состоянии своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», — цитирует Чебенджи Sport24.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 15 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Чебеджи прокомментировал будущее Языджи в ЦСКА.