Агент Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы

Короткая ссылка
Футбольный агент Адам Чебеджи рассказал о состоянии своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.
Агент Языджи заявил, что футболист пропустит заключительные матчи сезона из-за травмы
  • РИА Новости

«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть две-три недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», — цитирует Чебенджи Sport24.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 15 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Чебеджи прокомментировал будущее Языджи в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить