Агент Языджи: трансфер футболиста в ЦСКА на постоянной основе практически совершён

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Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.
Агент Языджи: трансфер футболиста в ЦСКА на постоянной основе практически совершён
  • РИА Новости

«Трансфер Языджи к армейцам на постоянной основе практически совершён? Да! Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории красно-синих в РПЛ в следующем сезоне», — цитирует Чебеджи «Чемпионат».

По его словам, если 25-летний хавбек захочет перейти в другую команду на следующий год, то армейцы обязательно должны получить деньги за трансфер.

«Они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!» — добавил Чебеджи.

Напомним, что турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Чебеджи прокомментировал состояние Языджи.

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