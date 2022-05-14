Опубликовано видео стрельбы после матча НБА «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»
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В результате инцидента в городе Милуоки три человека пострадали. Стрельба произошла в тот момент, когда завершалась игра. Все пострадавшие получили не опасные для жизни ранения, сообщает Sport Yahoo со ссылкой на местный телеканал WISN.
Уточняется, что полиция в связи со стрельбой задержала 29-летнего мужчину.
«Милуоки» уступил «Бостону» (95:108). Счёт в серии — 3-3. Следующая игра пройдёт в Бостоне 15 мая.
Ранее сообщалось, что «Майами Хит» стал первым полуфиналистом плей-офф НБА.