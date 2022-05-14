Губерниев назвал Александра Тихонова маразматиком и агентом ЦРУ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о поездке в США Этери Тутберидзе.

«При чём здесь поездка в США и её поведение? Тихонов что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о законе Родченкова? Мало того что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он ещё и агент ЦРУ, видимо», — цитирует Губерниева Sport24.

Он подчеркнул, что Тутберидзе, без всяких сомнений, находится в одном ряду с Татьяной Тарасовой, Еленой Чайковской, Алексеем Мишиным и Тамарой Москвиной.

Тутберидзе отправилась в Бостон, чтобы посетить местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для её дочери — российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Тихонов раскритиковал действия хореографа.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Тутберидзе.