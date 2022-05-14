Губерниев назвал Александра Тихонова маразматиком и агентом ЦРУ

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о поездке в США Этери Тутберидзе.
Губерниев назвал Александра Тихонова маразматиком и агентом ЦРУ
  • РИА Новости

«При чём здесь поездка в США и её поведение? Тихонов что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о законе Родченкова? Мало того что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он ещё и агент ЦРУ, видимо», — цитирует Губерниева Sport24.

Он подчеркнул, что Тутберидзе, без всяких сомнений, находится в одном ряду с Татьяной Тарасовой, Еленой Чайковской, Алексеем Мишиным и Тамарой Москвиной.

Тутберидзе отправилась в Бостон, чтобы посетить местный конькобежный клуб, где французский хореограф Бенуа Ришо будет ставить новую программу для её дочери — российской фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Тихонов раскритиковал действия хореографа.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить