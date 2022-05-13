Генеральный директор «Сочи»: пока не надо нас поздравлять с первыми в истории медалями

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Сегодня был матч неиспользованных моментов. Это футбол, такое тут бывает. Пока не надо нас поздравлять с первыми в истории медалями, надо ещё тур сыграть», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 0:0. «Нижний Новгород» с 47-й минуты играл в меньшинстве —нападающий Ричи Эннин получил красную карточку.

Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о том, что у «Сочи» больше шансов завоевать серебряные медали РПЛ по сравнению с «Динамо».

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