Снятие Тайхман с теннисного турнира в Риме помогло Касаткиной пройти в полуфинал
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Игра продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась во втором сете со счётом 6:4, 3:2.
Россиянка допустила четыре двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и не выполнила ни одного эйса. Тайхман совершила две ошибки на подаче, выполнила одну подачу навылет и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал Касаткина поборется с Онс Жабер из Туниса.
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