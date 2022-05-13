Снятие Тайхман с теннисного турнира в Риме помогло Касаткиной пройти в полуфинал

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Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме после снятия швейцарки Хиль Белен Тайхман из-за травмы левого бедра.
Снятие Тайхман с теннисного турнира в Риме помогло Касаткиной пройти в полуфинал
  • © Robert Prange/Getty Images

Игра продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась во втором сете со счётом 6:4, 3:2.

Россиянка допустила четыре двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и не выполнила ни одного эйса. Тайхман совершила две ошибки на подаче, выполнила одну подачу навылет и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Касаткина поборется с Онс Жабер из Туниса.

Ранее украинка Элина Свитолина обратилась к теннисистам из России и Белоруссии по поводу ситуации на Украине.

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