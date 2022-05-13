Кобелев выступил против расширения РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

«Расширять премьер-лигу до 18, тем более до 20, просто нельзя. Мы получим болото, которое было в начале 1990-х годов, и тому пример — концовка текущего чемпионата, когда шесть клубов борются за выживание», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

По его словам, нужно сохранить чемпионат, повысив его интенсивность и привлекательность для людей, а расширение только снизит качество.

Напомним, что, по информации СМИ, РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами чемпионата России с клубами, занявшими третье и четвёртое места в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что заседание исполкома Российского футбольного союза пройдёт 24 мая.