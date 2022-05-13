Тихонов считает равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в матче РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что «Спартак» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, я понимаю, у «Спартака» сейчас главное — финал Кубка России. Но есть болельщики, перед которыми надо доказывать, реабилитироваться в их глазах, потому что сезон провальный, обязательно нужно выигрывать «Спартаку». Шансы, думаю, 50 на 50, «Спартак» играет дома перед своими болельщиками», — цитирует Тихонова ТАСС.

По его словам, игры между столичной командой и «Зенитом» всегда проходят в напряжении и в таком матче петербургский клуб захочет доказать, что он чемпион. Он также подчеркнул, что сине-бело-голубым некуда экономить силы, так как еврокубков нет и осталось всего две игры.

«Отличная вывеска, полный стадион болельщиков, конечно, думаю, это будет очень интересно, не думаю, что «Зенит» захочет проиграть», — заключил Тихонов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит».