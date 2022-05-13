В «Спартаке» рассказали о существенных потерях после прекращения сотрудничества с Nike

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал об убытках клуба от прекращения сотрудничества с Nike.

«Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части. Nike был надёжным партнёром, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор», — цитирует Махмутова «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что московский клуб уже ведёт работу по поиску нового поставщика спортивной экипировки.

Nike являлся спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 и Суперкубка страны в 2017-м.

Ранее сообщалось, что Nike расторг контракт с «Уралом».