В «Спартаке» рассказали о существенных потерях после прекращения сотрудничества с Nike
- РИА Новости
«Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части. Nike был надёжным партнёром, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети «Спартак-Юниор», — цитирует Махмутова «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что московский клуб уже ведёт работу по поиску нового поставщика спортивной экипировки.
Nike являлся спонсором красно-белых с 2005 года. В форме этого производителя клуб завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 и Суперкубка страны в 2017-м.
Ранее сообщалось, что Nike расторг контракт с «Уралом».