Nike расторг контракт с «Уралом»

Производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольный клуб «Урал» о прекращении сотрудничества.

«Руководство ФК «Урал» получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

При этом в заявлении говорится, что футболисты «Урала» продолжат выступать в форме Nike, дальше будут смотреть.

После 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уральский клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице (27 очков). 15 мая «Урал» сыграет с «Рубином» в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что производитель спортивной экипировки Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».