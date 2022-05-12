Nike расторг контракт с «Уралом»

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Производитель спортивной экипировки Nike уведомил футбольный клуб «Урал» о прекращении сотрудничества.
Nike расторг контракт с «Уралом»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Руководство ФК «Урал» получило уведомление о прекращении сотрудничества со стороны компании Nike», — цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

При этом в заявлении говорится, что футболисты «Урала» продолжат выступать в форме Nike, дальше будут смотреть.

После 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уральский клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице (27 очков). 15 мая «Урал» сыграет с «Рубином» в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что производитель спортивной экипировки Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».

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