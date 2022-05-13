Тарасов — о штрафе за майку с Путиным: Кадыров поддержал один из первых

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что Рамзан Кадыров не выплатил его штраф за майку с Владимиром Путиным.
Тарасов — о штрафе за майку с Путиным: Кадыров поддержал один из первых
  • РИА Новости

«Нет. Кадыров поддержал один из первых, спустя 2-3 дня. Ему большое спасибо. Там такая ситуация, что он сказал, что выплатит всё, переходи в «Терек». У меня был контракт с «Локомотивом», и я не мог. Он сказал: «Переходи, такие люди нам нужны», — цитирует Тарасова  Youtube-канал Осторожно: Собчак.

В 2016 году полузащитник был оштрафован УЕФА на €5 тыс. за демонстрацию майки с изображением Владимира Путина после завершения матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Стамбуле.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. Он провёл 188 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач. После ухода из столичного клуба полузащитник играл за казанский «Рубин» и «Велес». В 2021-м году футболист объявил о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время своего выступления за грозненский «Терек» 

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