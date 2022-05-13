Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Риме

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Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале обыграл чилийца Кристиана Грина и стал первым полуфиналистом турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Зверев стал первым полуфиналистом турнира в Риме
  • AP

Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу немца.

Зверев допустил три двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти и один раз попадал навылет. Чилиец сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

В полуфинале немецкий теннисист встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в четвертьфинал серии «Мастерс» в Риме.

 

 

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