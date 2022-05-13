Кафельников не видит в словах Моресмо дискриминации в отношении российских теннисистов

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников прокомментировал высказывание директора Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо о российских и белорусских теннисистах.

«На «Ролан Гаррос» российских теннисистов допустили, но нужно следить за речью. Это в первую очередь, тут ничего такого нет. Все сами видят ситуацию. В заявлении Моресмо нет ничего, что как-то ущемляет наших спортсменов. Тут всё будет зависеть от самих теннисистов, насколько они понимают, что происходит и что можно говорить, а что нет», — цитирует экс-первую ракетку мира РИА Новости.

Моресмо сообщила, что к теннисистам из России и Белоруссии могут применить санкции, если они поддержат своё правительство.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Напомним, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Вместе с тем первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на успех россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».