Газизов: Черчесов — прекрасный тренер, и «Ференцварош» продлит с ним контракт

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил работу главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов — прекрасный тренер, дал золотой дубль, поэтому я думаю, что он ещё задержится в «Ференцвароше» и с ним продлят контракт. Я буду за него дальше болеть в Европе», — цитирует Газизова «РБК Спорт».

58-летний специалист возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года. До этого он тренировал сборную России по футболу.

Под руководством Черчесова «Ференцварош» оформил золотой дубль, победив в Кубке Венгрии и чемпионате страны.

Ранее бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об успехах Черчесова.