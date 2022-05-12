«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барселоны»

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Английский футбольный клуб «Астон Вилла» выкупил бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны».

«Это отличное приобретение. Филиппе — образцовый игрок, профессионал, его влияние на команду очевидно. Он является примером для подражания для наших молодых игроков», — цитирует главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до 2026 года.

С января 2022 года бразилец играл в английском клубе на правах аренды. В сезоне-2021/22 он отыграл за «Астон Виллу» 12 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные подачи.

Ранее Джеррард отреагировал на новость о продлении контракта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

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