«Севастополь» отправит заявку на вступление в РФС
- РИА Новости
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Как сообщают «Вести Севастополь», об этом решении было сказано руководителем управления по делам молодёжи и спорта Сергеем Резниченко на сессии законодательного собрания города.
Отмечается, что на предыдущую заявку по вступлению в РФС официальной реакции не последовало.
В чемпионате Крыма севастопольский клуб занимает первое место в таблице, набрав за 24 тура 59 очков.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС.