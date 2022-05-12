«Севастополь» отправит заявку на вступление в РФС

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Футбольный клуб «Севастополь» отправит заявку на вступление в Российский футбольный союз в июне.
«Севастополь» отправит заявку на вступление в РФС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Как сообщают «Вести Севастополь», об этом решении было сказано руководителем управления по делам молодёжи и спорта Сергеем Резниченко на сессии законодательного собрания города.

Отмечается, что на предыдущую заявку по вступлению в РФС официальной реакции не последовало.

В чемпионате Крыма севастопольский клуб занимает первое место в таблице, набрав за 24 тура 59 очков.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о необходимости принять Крым и Севастополь в РФС.

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