Циципас обыграл Хачанова и вышел в 1/4 финала римского «Мастерса»

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Российский теннист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
Циципас обыграл Хачанова и вышел в 1/4 финала римского «Мастерса»
  • AP
  • © Manu Fernandez

Россиянин в матче третьего круга уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:3 в пользу греческого спортсмена. Продолжительность игры составила 1 час 51 минуту. 

В 1/4 финала Циципас сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

Ранее директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала о возможном отстранении российских и белорусских теннисистов от турнира.

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