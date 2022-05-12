Циципас обыграл Хачанова и вышел в 1/4 финала римского «Мастерса»
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Россиянин в матче третьего круга уступил греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:3 в пользу греческого спортсмена. Продолжительность игры составила 1 час 51 минуту.
В 1/4 финала Циципас сыграет с победителем пары Филип Краинович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).
Ранее директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала о возможном отстранении российских и белорусских теннисистов от турнира.