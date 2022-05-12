Григорян — о российском футболе: всё пропитано коррупцией

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Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян считает, что весь российский футбол пропитан коррупцией.
Григорян — о российском футболе: всё пропитано коррупцией
  • РИА Новости

«Кто-то говорит: «Как можно развивать российский футбол без еврокубков?» А то мы развивались с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Первое — с коррупцией нужно закончить. Нужно выстраивать свою программу развития вне еврокубков. Вот чем нам надо заниматься. Всё пропитано коррупцией», — заявил наставник в эфире «Матч ТВ».

По словам Григоряна, когда он был тренером «Нижнего Новгорода», то позволил себе высказаться в прессе о коррупции в российском футболе.

«После этого меня вызвали к президенту РФС Толстых. Моя встреча с ним была адом. И он мне сказал: «Ты думаешь, что там, на поверхности, что-то знаешь? Ты год всего работаешь. Пойми, я ассенизатор российского футбола», — рассказал тренер ЦСКА.

Он добавил, что Толстых сложный, но абсолютно честный человек.

Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС пройдёт 24 мая.

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