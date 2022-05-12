Салихова недовольна назначением судьи Иванова на матч с «Зенитом»

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Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на назначение на VAR судьи Сергея Иванова на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Салихова недовольна назначением судьи Иванова на матч с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Естественно, блёкло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Она также заявила, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) имеет предвзятое отношение к московскому клубу, несмотря на то, что на нём держится популярность российского футбола. По её мнению, красно-белой команде должны доплачивать, а не штрафовать.

«Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола», — добавила Салихова.

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС не выполняет в полном объёме свои функции.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее Салихова поделилась мнением о работе арбитра Виталия Мешкова на матчах с участием московского клуба.

 

 

 

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