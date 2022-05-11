«Челси» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидсом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.

В составе «Челси» мячи забили Мэйсон Маунт (4-я), Кристиан Пулишич (55-я) и Ромелу Лукаку (83-я).

Причём на 24-й минуте «Лидс» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дэниел Джеймс. 

«Челси» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» (34) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» на выезде взял верх над «Астон Виллой» в матче 33-го тура АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить