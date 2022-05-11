«Челси» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидсом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.

В составе «Челси» мячи забили Мэйсон Маунт (4-я), Кристиан Пулишич (55-я) и Ромелу Лукаку (83-я).

Причём на 24-й минуте «Лидс» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дэниел Джеймс.

«Челси» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» (34) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» на выезде взял верх над «Астон Виллой» в матче 33-го тура АПЛ.