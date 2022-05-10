Гол Мане принёс «Ливерпулю» волевую победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде взял верх над «Астон Виллой» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

На третьей минуте хозяев вывел вперёд Дуглас Луис, но уже на шестой Жоэль Матип сравнял. На 65-й Садио Мане забил победный для мерсисайдцев мяч.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. У лидирующего с таким же количеством очков «Манчестер Сити» остаётся матч в запасе. «Астон Вилла» (43) занимает 11-ю строчку.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе с «Ливерпулем» за победу в АПЛ.