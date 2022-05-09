Гвардиола: вся Англия болеет за «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы высказался о борьбе с «Ливерпулем» за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Неделю назад никто в нас не верил. Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль»: и пресса, и все остальные», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

Он также отметил, что у мерсисайдцев богатая история побед в еврокубках, но всего один титул в чемпионате за последние 30 лет.

«Нам нужно набрать девять очков. Возможно, хватит шести. Зависит от того, как пройдут следующие две игры. Наша судьба в наших собственных руках, и это важно», — добавил испанский специалист.

«Сити» набрал 86 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице английского первенстве. «Ливерпуль» за два тура до конца отстаёт от «горожан» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Ньюкаслу» в матче АПЛ.