Хачанов: надеюсь, что дальше Уимблдона отстранение спортсменов не пойдёт

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал отстранение спортсменов из России и Белоруссии от Уимблдонского турнира.

«Сама Ассоциация тенниса не хотела нас отстранять. Надеюсь, что дальше Уимблдона это не пойдёт. Но тоже мы сейчас узнаем, как ATP отреагирует на решение Уимблдона, что они сделают, и уже будем смотреть, будут ли другие страны выступать против россиян и белорусов», — цитирует Хачанова Sport24.

Он также отметил, что взаимоотношения между игроками не изменились, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

«Просто неприятно то, что творится сейчас в мире по отношению к россиянам», — добавил Хачанов.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение ATP не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне после отстранения российских и белорусских спортсменов.