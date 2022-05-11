Хачанов: надеюсь, что дальше Уимблдона отстранение спортсменов не пойдёт
- AP
- © Hamish Blair
«Сама Ассоциация тенниса не хотела нас отстранять. Надеюсь, что дальше Уимблдона это не пойдёт. Но тоже мы сейчас узнаем, как ATP отреагирует на решение Уимблдона, что они сделают, и уже будем смотреть, будут ли другие страны выступать против россиян и белорусов», — цитирует Хачанова Sport24.
Он также отметил, что взаимоотношения между игроками не изменились, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.
«Просто неприятно то, что творится сейчас в мире по отношению к россиянам», — добавил Хачанов.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева отреагировала на возможное решение ATP не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне после отстранения российских и белорусских спортсменов.