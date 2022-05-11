Глушаков назвал Сёмина легендарным тренером

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Полузащитник подмосковного клуба «Химки» Денис Глушаков поздравил бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с 75-летием и поблагодарил его за вклад в российский футбол.
Глушаков назвал Сёмина легендарным тренером
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием — 75 лет, юбилей. Желаю ему крепкого здоровья. Сёмин — легендарный тренер. Он тот, кто создал «Локомотив». Тяжело представить клуб без него», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Он также вспомнил успехи Сёмина с московской командой на мировой арене и поблагодарил его за существенный вклад в российский футбол. 

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, а также с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го 2020-й. Он привёл команду к трём победам в чемпионате России и к шести завоёванным Кубкам страны.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поздравил Сёмина с 75-летием.

 

 

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