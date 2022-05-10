Финал Евро-2024 пройдёт в Берлине

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Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.
Финал Евро-2024 пройдёт в Берлине
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Матч открытия турнира при этом пройдёт 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене», сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего матчи европейского первенства примут десять немецких городов.

Для проведения турнира УЕФА разделил страну на три кластера: «Север/Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Гельзенкирхен, Кёльн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе будут проходить только в двух кластерах, что сократит расстояния для команд и болельщиков между городами-организаторам.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА о смене формата проведения Лиги чемпионов.

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