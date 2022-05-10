Колосков прокомментировал решение УЕФА о смене формата проведения Лиги чемпионов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о смене формата проведения Лиги чемпионов, начиная с 2024 года.
Колосков прокомментировал решение УЕФА о смене формата проведения Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Надо посмотреть, как это будет работать. Мы привыкли к формату, который долгие годы использовался УЕФА, приносил огромнейшие доходы и вызывал интерес зрителя», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, организаторы нашли возможность поднятия доходности соревнований, повышения зрелищности и привлечения зрителей.

«УЕФА не делает ничего просто так. Это серьёзная организация, любой шаг которой направлен исключительно на развитие клубного футбола. Надо посмотреть, но, с моей точки зрения, это хорошая перспектива», — заключил Колосков.

На основном этапе каждая команда в ЛЧ и ЛЕ проведёт по восемь матчей, в Лиге конференций — по шесть. Восемь лучших команд будут напрямую выходить в 1/8 финала, а занявшие с 9-го по 24-е места выступят в 1/16 финала.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин высказал мнение об изменение формата еврокубков на «швейцарскую систему».

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