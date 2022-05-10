Карацев проиграл Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Риме

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче второго раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Карацев четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и один раз реализовал брейк-пойнт из двух попыток. На счету Джоковича один эйс навылет, две двойные и четыре брейка.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем матча между соотечественником Ласло Джере и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова уступила Пегуле в первом раунде турнира WTA в Риме.