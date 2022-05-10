Соболев: я неплохо проявил себя в «Спартаке» за два года

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев оценил свои результаты в московском клубе за два года.
Соболев: я неплохо проявил себя в «Спартаке» за два года
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«Считаю, проявил себя довольно неплохо. Если брать командные успехи, то было второе место в РПЛ, выход из группы Лиги Европы с первого места. Сейчас главная цель — поднять уже над головой значимый трофей», — цитирует Соболева пресс-служба «Спартака».

25-летний нападающий присоединился к московской команде в 2020 году. В составе красно-белых он провёл 70 матчей, забил 30 мячей и отдал 13 результативных передач. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Соболев признался, что считает свою команду фаворитом Кубка России по футболу.

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