Плющев — об успехе Капризова в НХЛ: он не сиюминутный мастер
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«Думаю, что Капризов — это не сиюминутный мастер. Он проявляет себя достаточно ярко. Кирилл — игрок с большой буквы. Да, Россия богата на таланты. Но для такой хоккейной державы, как мы, одного Капризова мало», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».
«Сент-Луис» на своём льду нанёс поражение «Миннесоте» в четвёртом матче серии Кубка Стэнли (5:2). Капризов забросил пятую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.
Следующая игра пройдёт 11 мая в Миннесоте.
Ранее бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался об успехах Капризова в НХЛ.