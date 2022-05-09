Плющев — об успехе Капризова в НХЛ: он не сиюминутный мастер

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на пятую заброшенную шайбу форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, что Капризов — это не сиюминутный мастер. Он проявляет себя достаточно ярко. Кирилл — игрок с большой буквы. Да, Россия богата на таланты. Но для такой хоккейной державы, как мы, одного Капризова мало», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс».

«Сент-Луис» на своём льду нанёс поражение «Миннесоте» в четвёртом матче серии Кубка Стэнли (5:2). Капризов забросил пятую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.

Следующая игра пройдёт 11 мая в Миннесоте.

Ранее бывший генеральный менеджер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсфельд высказался об успехах Капризова в НХЛ.