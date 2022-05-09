The Athletic: Погба не собирается переходить в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение отказаться от перехода в «Манчестер Сити».
The Athletic: Погба не собирается переходить в «Манчестер Сити»
  • AP

Хавбек сборной Франции получил предложение от главного тререна МС Хосепа Гвардиолы, но отказался от перехода. Погба рассматривает варианты с «Пари Сен-Жермен», «Ювентусом» и «Реалом», сообщает The Athletic.

29-летний француз перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Вместе с МЮ он стал обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги Европы.

Погба в составе МЮ в сезоне-2021/22 в 27 матчах во всех турнирах забил один мяч, отдал девять голевых передач и получил одну красную карточку. 

Transfermarkt оценивает стоимость Погба в €55 млн.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед» только в качестве ключевого игрока.

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