Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
- AP
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30-летняя теннисистка опустилась с 15-й на 20-ю строчку.
Екатерина Александрова поднялась на 14 позиций и теперь занимает 31-е место. Россиянка дошла на прошлой неделе до полуфинала представительного турнира в Мадриде.
Ига Свёнтек из Польши сохранила первую строчку в рейтинге. Чешка Барбора Крейчикова обошла испанку Паолу Бадосу и поднялась на второе место.
Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас победил Зверева и выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде.