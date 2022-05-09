Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла несколько позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

30-летняя теннисистка опустилась с 15-й на 20-ю строчку.

Екатерина Александрова поднялась на 14 позиций и теперь занимает 31-е место. Россиянка дошла на прошлой неделе до полуфинала представительного турнира в Мадриде.

Ига Свёнтек из Польши сохранила первую строчку в рейтинге. Чешка Барбора Крейчикова обошла испанку Паолу Бадосу и поднялась на второе место.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас победил Зверева и выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде.