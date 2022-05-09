Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

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Россиянка Анастасия Павлюченкова потеряла несколько позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Павлюченкова опустилась на 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации
  • AP
  • © John Minchillo

30-летняя теннисистка опустилась с 15-й на 20-ю строчку.

Екатерина Александрова поднялась на 14 позиций и теперь занимает 31-е место. Россиянка дошла на прошлой неделе до полуфинала представительного турнира в Мадриде.

Ига Свёнтек из Польши сохранила первую строчку в рейтинге. Чешка Барбора Крейчикова обошла испанку Паолу Бадосу и поднялась на второе место.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас победил Зверева и выиграл теннисный «Мастерс» в Мадриде.

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