Лидия Иванова сравнила Олимпийские игры с войной

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова поделилась мнением о сравнении Олимпиады с войной.

«Игры — это война? Так и есть. Причём эта война проявляется абсолютно во всём: в отношении соперников, в судействе. Поэтому и 50 лет назад, и по сей день опытные тренеры говорят: чтобы эту войну выиграть, нужно быть на голову, на две головы сильнее, сложнее и лучше. Иначе тебя задавят и сметут», — сказала Иванова в интервью RT.

По её словам, именно по этой причине на всех спортивных коллегиях в советские времена было принято ставить вопрос, сколько медалей на Олимпиаде может выиграть команда в тех или иных видах спорта.

«Если речь шла о том, что уровень результатов позволяет бороться только за пятое или седьмое место, людей просто не посылали на Игры. Наверное, это было довольно жестоко по отношению к спортсменам, но те, кто ехал выступать, выигрывали. И выигрывали много», — добавила прославленная спортсменка.

Ранее Иванова заявила, что политика всегда присутствовала в спорте.