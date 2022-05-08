«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в 33-м туре Бундеслиги

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Серж Гнабри (35') и Томас Мюллер (44'). У гостей забили Тьягу Томаш (8') и Саша Калайджич (52').

В компенсированное время мюнхенцы остались в меньшинстве после удаления Кингсли Комана.

«Бавария» набрала 76 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства. Напомним, что подопечные Юлиана Нагельсмана уже досрочно стали чемпионами Германии, а сам титул стал для клуба девятым подряд. «Штутгарт» (30) находится на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Юлиана Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге.