«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в 33-м туре Бундеслиги

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Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в 33-м туре Бундеслиги
  • AP
  • © Michael Probst

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Серж Гнабри (35') и Томас Мюллер (44'). У гостей забили Тьягу Томаш (8') и Саша Калайджич (52').

В компенсированное время мюнхенцы остались в меньшинстве после удаления Кингсли Комана.

«Бавария» набрала 76 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства. Напомним, что подопечные Юлиана Нагельсмана уже досрочно стали чемпионами Германии, а сам титул стал для клуба девятым подряд. «Штутгарт» (30) находится на 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Юлиана Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге.

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