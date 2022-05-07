Дубль Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге
- globallookpress.com
- © Frank Hoermann / SVEN SIMON
Встреча прошла в Фюрте и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе дортмундцев дубль оформил Юлиан Брандт, а также отличился Феликс Пасслак. У хозяев единственный мяч забил Джессик Нганкам.
«Боруссия» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гройтер Фюрт» (18) находится на последней строчке.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги.