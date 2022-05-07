Дубль Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гройтер Фюрт» в матче 33-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дубль Брандта помог дортмундской «Боруссии» взять верх над «Гройтер Фюрт» в Бундеслиге
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Встреча прошла в Фюрте и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе дортмундцев дубль оформил Юлиан Брандт, а также отличился Феликс Пасслак. У хозяев единственный мяч забил Джессик Нганкам.

«Боруссия» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гройтер Фюрт» (18) находится на последней строчке.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги.

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