Карацев взял верх над Харрисом и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме

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Россиянин Аслан Карацев одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.
Карацев взял верх над Харрисом и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме
  • AP
  • © Simon Baker

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Российский теннисист трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету его соперника десять эйсов, одна двойная и два брейка. 

Во втором круге Карацев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.

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