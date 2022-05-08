Карацев взял верх над Харрисом и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме
- AP
- © Simon Baker
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Российский теннисист трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету его соперника десять эйсов, одна двойная и два брейка.
Во втором круге Карацев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.