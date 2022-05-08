Карацев взял верх над Харрисом и сыграет с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме

Россиянин Аслан Карацев одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Российский теннисист трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. На счету его соперника десять эйсов, одна двойная и два брейка.

Во втором круге Карацев встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале «Мастерса» в Мадриде.