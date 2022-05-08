Джокович — о поражении от Алькараса: в будущем его ждут великие свершения

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.
Джокович — о поражении от Алькараса: в будущем его ждут великие свершения
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В будущем талантливого теннисиста ждут великие свершения. Удачи в финале, Карлос! Большое спасибо, Мадрид!» — написал Джокович в социальных сетях.

19-летний испанец одержал победу над Джоковичем со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

В финале Алькарас встретится 8 мая с посеянным под вторым номером Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что Алькарас стал первым игроком в истории, которому удавалось победить Рафаэля Надаля и Новака Джоковича на одном грунтовом турнире.

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