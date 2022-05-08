«Голден Стэйт» вышел вперёд в серии второго раунда плей-офф НБА против «Мемфиса»

«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл «Мемфис Гриззлиз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась со счётом 142:112 в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, который набрал 34 очка. У «Голден Стэйт» отличился разыгрывающий Стефен Карри (30 очков).

«Уорриорз» вышел вперёд в серии — 2-1. Следующий матч пройдёт в Сан-Франциско 10 мая.

В другом матче «Милуоки Бакс» переиграл «Бостон Селтикс» — 103:101. Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды из Висконсина.

Ранее сообщалось, что «Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.