«Милуоки» одолел «Бостон» и повёл в серии плей-офф НБА
Встреча прошла в Милуоки и завершилась со счётом 103:101.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 42 очка, а также сделал 12 подборов и восемь передач. В составе «Селтикс» 27 результативных баллов и 12 подборов в свой актив записал Джейлен Браун.
Таким образом, «Милуоки» снова вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая игра между командами состоится 10 мая.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Луки Дончича помог «Даллас Маверикс» обыграть «Финикс Санз» в матче плей-офф НБА.