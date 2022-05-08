«Милуоки» одолел «Бостон» и повёл в серии плей-офф НБА

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национально баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Милуоки и завершилась со счётом 103:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 42 очка, а также сделал 12 подборов и восемь передач. В составе «Селтикс» 27 результативных баллов и 12 подборов в свой актив записал Джейлен Браун.

Таким образом, «Милуоки» снова вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая игра между командами состоится 10 мая. 

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Луки Дончича помог «Даллас Маверикс» обыграть «Финикс Санз» в матче плей-офф НБА.

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