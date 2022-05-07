Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Финикс» в матче плей-офф НБА
Игра, которая прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счётом 103:94 в пользу команды из Техаса.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Джейлен Брансон, который набрал 28 очков. Его партнёр по команде защитник Лука Дончич записал на свой счёт дабл-дабл (26 очков и 13 подборов). В составе «Санз» лучшим стал Джей Краудер (19 очков).
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Финикса». Четвёртая встреча состоится 8 мая в Далласе.
В другом матче «Филадельфия Севенти Сиксерс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 99:79. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Майами».
Ранее сообщалось, что «Финикс» разгромил «Даллас» в матче серии плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Дончича.