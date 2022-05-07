Тренер «Сочи» Федотов отреагировал на слухи о предложении от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию о предложении от московского «Спартака».

«Предложение «Спартака»? Обращайтесь к тем, кто это написал. Команда на эти вбросы не отреагировала», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

По его словам, сочинцы готовились в обычном режиме к матчу с ЦСКА (1:0), а на данный момент идёт процесс переговоров о возможном продлении соглашения южным клубом.

«Пресс-служба обо всём сообщит», — добавил специалист.

Недавно в СМИ появилась информация, что наставник «Спартака» Паоло Ваноли покинет команду по окончании сезона, а Федотова называли в качестве одного из кандидатов на этот пост.

Ранее Федотов выразил мнение, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт характера и мастерства.