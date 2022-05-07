Тренер «Тампы» назвал Василевского лучшим голкипером мира

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о российском голкипере команды Андрее Василевском.

«Я считаю, что у нас в воротах — лучший голкипер в мире. Твоего вратаря можно попросить сделать так много… Ребята должны лучше играть перед ним», — цитирует Купера журналист Джо Купер в Twitter.

Василевский в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» отразил 31 бросок из 34. Вратарь выступает за «Тампу» с 2014 года. В 2019-м он стал обладателем «Везина Трофи», а в 2021-м — «Конн Смайт Трофи».

Ранее сообщалось, что Василевский стал третьим действующим вратарём, выигравшим 50 матчей в плей-офф НХЛ.