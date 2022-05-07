«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Брайтона» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «чаек» отличились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49-я), Паскаль Гросс (57-я) и Леандро Троссард (60-я).

Таким образом, «Брайтон» набрал 47 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. МЮ с 58 очками находится на шестой позиции и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.