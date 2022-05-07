«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
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Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе «чаек» отличились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49-я), Паскаль Гросс (57-я) и Леандро Троссард (60-я).
Таким образом, «Брайтон» набрал 47 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. МЮ с 58 очками находится на шестой позиции и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.