«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Брайтона» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Ashton - AMA

Встреча прошла в Брайтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «чаек» отличились Мойсес Кайседо (15-я минута), Марк Кукурелья (49-я), Паскаль Гросс (57-я) и Леандро Троссард (60-я).

Таким образом, «Брайтон» набрал 47 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. МЮ с 58 очками находится на шестой позиции и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.

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