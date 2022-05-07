«Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» пропустил на 97-й минуте и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ
  • AP
  • © Frank Augstein

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:2.

На 56-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти вывел хозяев вперёд, а на 59-й бельгиец оформил дубль. У гостей на 79-й забил Франсиску Тринкан, на 97-й отличился Конор Коуди.

«Челси» набрал 67 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вулверхэмптон» (50) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен Тодд Боули купил «Челси».

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