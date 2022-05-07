Карпов: Авербах был человеком с мировым именем

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о смерти старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, который скончался в возрасте 100 лет.

«Это был человек с мировым именем. Его карьера как шахматиста длилась не очень долго — возможно, спортивного характера не хватало. Но при этом он посвятил жизнь просветительской деятельности, будучи знатоком истории шахмат и теории эндшпиля», — цитирует Карпова РИА Новости.

По его словам, Авербах удивил весь мир тем, что дважды переболел коронавирусом в пожилом возрасте и смог остаться в хорошей форме.

«В первую очередь соболезнования родным и особенно дочери, которая активно за ним ухаживала в последние годы. Для меня известие о его смерти очень неожиданное. Казалось, что у него ещё есть запас активности», — добавил Карпов.

Юрий Львович является чемпионом СССР, а также чемпионом Европы в составе сборной СССР. Также гроссмейстер был главным редактором газеты «Шахматная Москва» и заместителем главного редактора энциклопедического словаря «Шахматы». 4 мая указом президента России Владимира Путина Авербах награждён орденом Почёта.

В 2021 году Авербах был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.