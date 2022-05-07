Тарпищев считает, что все ведущие теннисисты должны поддержать российских спортсменов

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поддержке российских спортсменов со стороны ведущих теннисистов.
Тарпищев считает, что все ведущие теннисисты должны поддержать российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Спортсмены и федерация благодарны всем тем, кто уже выступил в защиту наших спортсменов, которых не допустили до соревнований. На мой взгляд, все ведущие спортсмены должны поддержать нас и таким образом выступить в защиту соревновательного принципа в мировом теннисе», — приводит слова Тарпищева РБК.

Он также отметил, что приостановление членства ФТР никак не отразится на деятельности федерации. По его словам, отстранение закончится после того, как разрешится ситуация на Украине.

Напомним, что 6 мая Международная федерация тенниса (ITF) официально приостановила членство ФТР. Решение было принято общим голосованием. 14 февраля в ITF подтвердили отстранение российской сборной от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года.

Ранее Тарпищев сообщил, что вторая ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире «Ролан Гаррос».

 

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