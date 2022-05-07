Форвард «Миннесоты» Цуккарелло: Капризов способен забросить шайбу отовсюду

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Норвежский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о необычайных талантах своего одноклубника россиянина Кирилла Капризова.
Форвард «Миннесоты» Цуккарелло: Капризов способен забросить шайбу отовсюду
  • AP
  • © Michael Thomas

«Капризов — один из тех хоккеистов, которые находят способ забросить шайбу откуда угодно. Для игроков «Миннесоты» в этом нет ничего нового», — цитирует Цуккарелло Associated Press.

«Миннесота» на выезде нанесла поражение «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 5:1. Капризов набрал в матче два очка (одна шайба, один результативный пас). Российский форвард забросил шайбу с отрицательного угла.

Капризов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли набрал пять (4 + 1) очков.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Миннесоты». Следующая игра пройдёт 8 мая в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

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