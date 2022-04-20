«Мне не за что извиняться»: как Пике заработал на проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии

Волна негодования обрушилась на чемпиона мира по футболу Жерара Пике из-за того, что его компания заработала на организации Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. По данным СМИ, его доход составит €24 млн за шесть запланированных турниров. Сам спортсмен уверен, что не сделал ничего предосудительного, а лишь помог Королевской испанской футбольной федерации сделать розыгрыш более зрелищным и интересным.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оказался в центре скандала. Как выяснилось, футболист зарабатывает по €4 млн в год на проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Реформу турнира Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) провела ещё в 2019 году, и теперь розыгрыш проводится в формате «Финала четырёх» на Аравийском полуострове.

По условиям соглашения между RFEF и правительством Саудовской Аравии, испанцы получают €40 млн за каждый такой турнир, а запланировано их в общей сложности шесть. Посредником в переговорах, предшествующих подписанию контракта, была компания Kosmos, принадлежащая Пике. И как выяснил El Confidencial, футболист участвовал в процессе вовсе не бескорыстно, хотя президент RFEF Луис Рубиалес ранее и утверждал обратное. За свои услуги компания Пике должна получить 10% от суммы соглашения, то есть €4 млн за каждый розыгрыш.

В подтверждение информации El Confidencial опубликовала аудиозаписи переговоров футболиста и функционера. На одной из них Пике убеждает Рубиалеса перенести турнир в Саудовскую Аравию. Он заявляет, что федерация сможет заработать €6 млн, заплатив при этом по €8 млн «Реалу» и «Барселоне», а также €1 и €2 млн двум другим участникам.

«И можем надавить на Саудовскую Аравию, чтобы они дали больше. Скажем, например, что «Реал» может не приехать. А если ты проведёшь турнир в Испании, то не получишь даже €3 млн. Подумай об этом», — говорит спортсмен.

В более позднем разговоре Рубиалес поздравляет Пике с заключённой сделкой и благодарит «за всё».

После публикации расследования на Пике обрушилась волна негодования и обвинений в корысти и даже коррупции. Спортсмен не стал отмалчиваться и дал развёрнутые комментарии относительно произошедшего. Он признал, что Kosmos действительно принимал участие в переговорах и получил за это выплаты. При этом чемпион мира подчеркнул, что комиссию за услуги его компании оплачивает напрямую правительство Саудовской Аравии, но никак не RFEF.

Что касается суммы выплат, то, по мнению Пике, 10% — это небольшая комиссия и она соответствует рынку. При этом, по мнению футболиста, главной целью его и Рубиалеса было изменить формат турнира и сделать его более зрелищным, а финансовая сторона была вторичной. Кроме того, Саудовская Аравия была не единственным вариантом. На проведение Суперкубка также претендовали США и Катар, но в итоге RFEF склонилась в пользу саудитов.

«Я дал RFEF возможность. До изменения формата за турнир они зарабатывали €120 тыс., после — €40 млн. Что касается [обнародованной] аудиозаписи, этот отрывок вырван из контекста. Я просто помогаю президенту найти рабочую формулу. Эта запись вырвана из контекста», — приводит слова футболиста Goal.

Пике подчеркнул, что работа компании никак не связана с его футбольной карьерой.

«Я знаю, как разграничить коммерческое соглашение и то, чем занимался всю жизнь, — игру в футбол. Я никогда не получал никакой помощи. Если, по вашим словам, разумное коммерческое соглашение окажет влияние на конкуренцию, значит, вы совсем меня не знаете», — подчеркнул Пике.

Чемпион мира признался, что его предупреждали о готовящейся публикации, но он не придал этому значения, так как не считает, что совершил что-то предосудительное — ни с юридической, ни с моральной точки зрения.

«Я ответил, что мне всё равно. Мне нечего скрывать. Я понимаю, что бизнес такого рода для игрока — дело необычное, потому что спортсмены в основном не занимаются этим до окончания карьеры, но мне он нравится. Должен ли я извиняться? За это? Не собираюсь. С этого момента каждый может думать что хочет», — заявил футболист.

Защитник «Барсы» также отметил, что не планирует завершать карьеру из-за разгоревшегося скандала. Напротив, эта ситуация добавляет ему стимула ещё на несколько лет выступлений.

«Как вы понимаете, я очень хорошо зарабатываю и мог бы провести всю жизнь, лёжа на диване и ничего не делая. В современном обществе деньги означают успех, и мне это нравится», — резюмировал Пике.

В свою очередь, в RFEF заявили, что расследование El Confidencial не раскрыло ничего нового относительно того, что уже было опубликовано в 2019 году: все цифры и операции были разъяснены и поддержаны футбольной ассамблеей ещё тогда.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отказался комментировать аудиозаписи, но отметил, что считает правильным решение проводить Суперкубок за пределами Испании. При этом он не согласен с тем, что «Реалу» и «Барселоне» платят за участие в турнире больше, чем другим командам.

«Да, на мой взгляд, это правильно, мы пытались это сделать, но нам не позволили. Я не против этого как идеи, но вся интрига заключается в том, кому сколько платят… Есть несколько вещей, с которыми я не согласен», — сказал функционер.