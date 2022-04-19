«Единственный шанс спасти сезон»: специалисты о важности трофея для «Спартака», будущем Ваноли и классе легионеров ЦСКА

20 апреля на «ВЭБ Арене» состоится матч ЦСКА — «Спартак». Болельщики и эксперты ждут в четвертьфинале Кубка России яркую и эффектную игру, несмотря на последние неудачи команд в РПЛ. Наибольшее давление в преддверии дерби испытывают красно-белые, которые на этой неделе отмечают 100-летие клуба. В более комфортном положении оказались подопечные Алексея Березуцкого. Хотя у коллектива и наметился спад в результатах, продолжающийся уже несколько туров, армейцы считаются фаворитами встречи.

В 1/4 финала Кубка России на «ВЭБ Арене» встретятся московские команды ЦСКА и «Спартак». От матча в среду, если опираться на турнирную таблицу чемпионата России и последние туры РПЛ, вряд ли стоит ждать феерии в плане качества игры. Армейцы провалили противостояния с «Уфой», «Уралом» и «Химками». От поражения с екатеринбуржцами спас пенальти в добавленное время (2:2), а подмосковный коллектив и вовсе впервые в истории победил красно-синих (4:2).

Подопечные Паоло Ваноли также пока не впечатляют — ничья с обескровленным «Рубином» Леонида Слуцкого и поражение от «Краснодара», за который после отъезда легионеров выступает молодёжь. Даже «Локомотив», явно забуксовавший во второй половине сезона, сумел обыграть «Спартак». Поэтому, если смотреть на факты, в среду болельщиков ждёт посредственный матч двух испытывающих проблемы команд.

Однако московское дерби всегда стоит особняком. Добавляет мотивации футболистам и то, что это игра на вылет. Достаточно вспомнить последний четвертьфинал Кубка России в 2020 году. Тогда коллективы также демонстрировали не самую качественную игру по ходу сезона. Тем не менее противостояние в Тушине получилось ярким и эмоциональным. «Спартак» смог вырвать победу в дополнительное время благодаря точному удару Джордана Ларссона. При этом красно-белые остались вдесятером после удаления Эсекьеля Понсе. «Матч на долгие годы!» — писали в отчётах журналисты, вспоминая опасные моменты, потасовку на поле и неожиданную развязку встречи.

Нельзя забывать и том, что «Спартак» в текущем сезоне уже дважды уступил ЦСКА. Причём последний раз совсем недавно — в феврале (0:2). И у красно-белых наверняка есть огромное желание реабилитироваться перед своими болельщиками. Для армейцев победа в матче — это не только возможность доставить огромное удовольствие фанатам, но и подтвердить, что прошлые успехи были не случайностью, а истинной расстановкой сил на сегодняшний день.

«Период адаптации у Ваноли немного затянулся»

Очень важен четвертьфинал и для наставника «Спартака» Паоло Ваноли. Пока работа специалиста на посту главного тренера вызывает вопросы. За семь матчей под руководством итальянца красно-белые набрали восемь очков. Хуже старт был только у Дмитрия Гунько — всего четыре балла, а команда с третьего места в 2014-м скатилась на пятое. Это не может не беспокоить. Так, двукратный обладатель Кубка России Юрий Ковтун считает, что коллективу уже пора показывать результат.

«Руководство же возлагает надежды на итальянца и наверняка при выборе тренера опиралось на какие-то его качества. Но период адаптации у Ваноли немного затянулся. В чём проблема? Часто говорим о том, что не хватает хороших игроков, хотя вроде бы регулярно проводятся трансферы, приглашают легионеров, перспективную российскую молодёжь. Любому тренеру нужно время, но в «Спартаке» всегда хотят быстрее достичь успеха», — признался Ковтун.

Скептически относится к Ваноли бывший голкипер «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин. По его мнению, у красно-белых традиционно нет стабильности, а приглашённые иностранцы ничуть не сильнее россиян.

«Возможно, клубу хотелось повторить историю Карреры. Федун набрал много говорящих на итальянском языке советчиков и почему-то думает, что эти люди разбираются в футболе. Мне же кажется, они не сильнее наших специалистов, но им владелец тоже не может доверять, так как люди и так пользуются его доверчивостью или нежеланием вникать в дела. Появляется много подхалимов, как и сейчас», — сказал RT Нигматуллин.

При этом, если продолжать проводить параллели с другими тренерами, точно так же начинал свой путь в «Спартаке» Доменико Тедеско, с которым красно-белые становились серебряными призёрами РПЛ. Так что ситуацию пока нельзя назвать катастрофической. Тем не менее, зная желание и руководства, и болельщиков побеждать, никто не исключает, что матч с ЦСКА может стать решающим для Ваноли. По словам Никифорова, это проблема любого большого клуба: наставник должен показывать результат здесь и сейчас.

«Красно-белые всегда хотят бороться только за первые места. В этом году не получилось. А в таких командах, как «Спартак», много времени специалистам не дают. В Европе, возьмём ту же «Барселону», «Реал», если коллектив начинает валиться, тренера быстро меняют, поэтому всё зависит от результата. Я думаю, если «Спартак» вылетит из Кубка, такой вариант возможен», — добавил специалист.

«Если «Спартак» проиграет, для команды начнётся непростой период»

Столетие «Спартака» — ещё один важный фактор, давящий на команду. Юбилейный год получился неудачным в чемпионате России. Поэтому победа в Кубке страны — единственный шанс для руководства сгладить тот негатив, который существует у болельщиков в связи с постоянными скандалами, происходящими внутри клуба и выплёскивающимися наружу. Как отмечает Ковтун, это должно стать дополнительной мотивацией для коллектива.

«Даже будучи легионером, надо приходить в клуб и знать его историю. Поэтому юбилей «Спартака» должен быть достаточной мотивацией для всех футболистов и тренеров команды без исключения. Конечно, можно предположить, что у россиян этого заряда больше. Но отдаваться на поле в таких матчах надо всем.

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Победа над ЦСКА — единственный шанс спасти сезон? Естественно, успех в этом противостоянии открывает неплохие перспективы на завоевание трофея. Все это понимают, хотят этого. Если «Спартак» проиграет в Кубке, то для руководства и тренерского штаба начнётся непростой период. Будет больше негатива к ситуации в клубе у тех, кто переживает за команду», — считает трёхкратный чемпион России.

Согласен с Ковтуном и Никифоров. По его мнению, в концовке сезона красно-белым нужно бросать все силы на борьбу в Кубке страны.

«В этом году «Спартаку» чемпионство не светит, как и третье/четвёртое места. Так что взять трофей было бы неплохо. Тем более в 100-летие клуба. Думаю, что красно-белые будут биться за титул. По крайней мере мне этого очень хочется», — признался бывший защитник.

Так что психологически в дерби явно будет проще ЦСКА. Да, армейцы также выступают нестабильно. Но над головой Алексея Березуцкого пока не висит дамоклов меч, да и в целом руководство клуба пытается дать главным тренерам поработать. Конечно, бывают странные истории, как с Ивицей Оличем, но это скорее исключение из правил.

«По игре и составу ЦСКА посильнее. Но это дерби и Кубок»

Кроме того, положение в турнирной таблице РПЛ позволяет армейцам даже после трёх неудачных матчей сохранять теоретические шансы на чемпионство. Однако даже третье место является неплохим результатом после прошлогоднего провала, когда команда впервые за 20 лет не попала в еврокубки. В текущем розыгрыше с молодым тренером и не самым звёздным составом ЦСКА вновь удалось вернуться на лидирующие позиции.

При этом красно-синие очень удачно провели трансферное окно, усилившись сразу четырьмя хорошими игроками, что единогласно отмечают все специалисты. Хесус Медина, Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль быстро зарекомендовали себя как креативные футболисты. В «Спартаке» же из новичков блистает только Шамар Николсон.

Однако, по словам экс-защитника ЦСКА Александра Гришина, нельзя сказать, что на чемпионат России пригласили звёзд, просто уровень турнира сегодня стал слишком низким.

«Языджи не играл в «Лилле», но приехал сюда и демонстрирует хороший футбол. Гбамен же сидел на скамейке в «Эвертоне». Это говорит о низком уровне футбола в России, раз запасные из Европы приезжают и начинают выходить на первый план. Да, ЦСКА удачно провёл трансферное окно, смог усилиться. Однако мы видим, что первые матчи отыграли хорошо, а дальше начались проблемы», — отметил Гришин.

Действительно, с приходом легионеров в ЦСКА стали возникать вопросы к защите. В последних турах армейцы стали много пропускать: в трёх матчах в ворота Игоря Акинфеева залетело уже семь мячей. По мнению Гришина, это вполне логично. Благодаря приобретениям команда начала действовать более активно впереди, а значит, в защите появляются зоны для контратак.

«Не бывает так, что коллектив всё время играет у чужих ворот и не допускает моментов у своих. В матче с «Уралом» красно-синие дважды упустили соперника — и оба раза им забили», — объяснил специалист.

На основании этого можно предположить, что болельщики в среду увидят много голов, а у ЦСКА всё же больше шансов победить в дерби. Так считают даже бывшие спартаковцы, в частности Никифоров.

«По игре и составу ЦСКА посильнее в данной ситуации. Но это дерби и Кубок. Понятно, что я буду болеть за красно-белых и желать команде победы. Однако армейцы выглядят лучше», — резюмировал обладатель Кубка России.