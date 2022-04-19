Телеграмма Путина, пожелание Лаврова, памятная марка и споры о дате: как футбольный «Спартак» поздравляли со 100-летием

18 апреля футбольный «Спартак» отпраздновал столетний юбилей. Одним из первых клуб поздравил президент России Владимир Путин, который в своём обращении назвал победы команды национальным достоянием. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров, болельщик красно-белых, особенно отметил в их составе капитана Георгия Джикию. При этом некоторые ветераны не согласились с тем, что выбрана правильная дата создания коллектива.

Останкинская башня в красно-белых цветах и премьера документального фильма

Столетие «Спартака» стало главным событием дня в российском футболе. В адрес клуба регулярно поступали различные пожелания. А ещё в ночь на 18 апреля столичные болельщики получили неожиданный подарок. Останкинская телебашня в Москве окрасилась в красно-белые цвета. Также на ней появились надпись «100 лет» и герб коллектива.

Отдельный презент юбиляру подготовила Почта России. В честь торжественного события была выпущена лимитированная серия марок в количестве 288 тыс. штук. Стоимость каждой составляет 25 рублей. Любителям филателии следует поторопиться, чтобы успеть приобрести редкий экспонат.

Наконец, онлайн-кинотеатр KION анонсировал премьеру фильма «Мы — «Спартак», приуроченную к юбилею.

Примечательно, что одним из первых москвичей поздравил президент России Владимир Путин, обращение которого было опубликовано на официальном сайте Кремля. Достижения команды он назвал общей гордостью и национальным достоянием.

«Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам: тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях», — подчеркнул президент.

Глава МИД Сергей Лавров никогда не скрывал своих пристрастий и неоднократно посещал матчи коллектива. В столь знаменательный день он отдельно отметил в его составе Георгия Джикию.

«Иногда с грустью вспоминаю прошлые годы, когда у нас не было «варягов», легионеров и когда переход футболиста из одной команды в другую становился целым событием. Если уж человек появлялся в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА — у ЦСКА была особая статья, — там и оставался играть. В «Спартаке» для меня это Джикия, капитан уже много лет, настоящий символ команды», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Сам клуб по случаю юбилея опубликовал на своём сайте письмо, в котором обратился к болельщикам, ветеранам и воспитанникам академии.

«Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Арене», — выразили надежду в «Спартаке».

Тёплые слова для команды нашли и РФС с РПЛ. Например, Премьер-лига вспомнила все трофеи, завоёванные красно-белыми: 22 чемпионских титула (12 — в СССР, десять — в России), 13 побед в кубках страны (десять — в СССР, три — в России) и один завоёванный Суперкубок.

В особенный для «Спартака» день не обошлось и без шуток. Так, принципиальный соперник ЦСКА опубликовал в соцсетях видео сотого мяча армейцев в ворота красно-белых за авторством Николы Влашича.

Тёплые слова Реброва и эмоциональный пост Глушакова

Действующие футболисты и тренеры «Спартака» также нашли возможность поздравить клуб. Например, Артём Ребров, выступавший за москвичей десять лет, а теперь занимающий пост помощника Паоло Ваноли, с удивлением отметил, что на его время пришлась 1/10 истории.

«Эти годы я провёл в клубе — и не просто клубе, а самом любимом и популярном у миллионов болельщиков по всему миру. Так было, есть и будет. Побеждай и процветай, родной «Спартак-Москва», — написал специалист.

Высказались о торжественном событии и многие члены чемпионской команды, уже покинувшие её. В частности, опубликовал пост в социальных сетях бывший капитан красно-белых Денис Глушаков, ушедший со скандалом.

«С днём рождения! Со 100-летием! Больших побед! Ещё выиграем трофей. «Спартак» — великий клуб», — написал полузащитник «Химок».

Другой экс-хавбек десятикратных чемпионов России Александр Самедов выразил надежду, что тёмная полоса вскоре закончится и не за горами новые трофеи и победы. В том же ключе высказался Массимо Каррера, под руководством которого «народная команда» завоевала долгожданные золотые медали в 2017-м.

«Поздравляю «Спартак» с праздником и желаю клубу вернуться к великим победам, как в 1990-е. «Спартак» всегда будет в моём сердце, и я останусь ему благодарен за то, что позволил мне начать тренерскую карьеру», — приводит слова итальянца «Чемпионат».

А начинал тот сезон коллектив под руководством Дмитрия Аленичева, который был уволен после сенсационного вылета из Лиги Европы. Неслучайно многие отмечали, что красно-белые стали чемпионами благодаря его «багажу». В день 100-летия клуба россиянин выразил уверенность, что «Спартак» в любом случае бы занял первое место.

«Не умаляю заслуг Карреры — итальянец сплотил коллектив, у ребят появилась страсть в глазах. Но могу с уверенностью сказать: в сезоне-2016/17 коллектив боролся бы за золото с «Зенитом» при любом раскладе, «Спартак» тогда до этого дозрел», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Поздравили красно-белых и два специалиста, которые в начале века многое сделали для того, чтобы закончить их гегемонию — Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. Экс-наставник «Локомотива» подчеркнул, что десятикратных чемпионов даже в непростые времена поддерживала армия поклонников.

«Спартак» — это большие успехи в разные периоды. «Спартак» — это народная команда. Пожелания: дальнейших успехов, не растерять болельщиков и стабилизировать своей игрой победы», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

А Газзаев с сожалением отметил, что некогда принципиальный оппонент переживает непростой период, а приход Ваноли не оправдал себя.

«Это, безусловно, ярчайший клуб в истории советского и российского футбола… К 100-летию нужно подходить с другими результатами... Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, поскольку в такой команде должен работать специалист с серьёзными результатами за плечами», — заявил Газзаев в интервью «Матч ТВ».

Ожидание победы в Кубке и вера в светлое будущее

Многочисленные поклонники «Спартака» надеялись, что в год столетия он подарит им 11-е чемпионство, но текущий сезон РПЛ команда провалила. В Лиге Европы она, напротив, выступила удачно, но была исключена в преддверии матчей 1/8 финала с «Лейпцигом». Теперь осталась надежда только на завоевание Кубка России. И в четвертьфинале турнира подопечные Ваноли 20 апреля встретятся с ЦСКА.

«Футболистам не нужно ждать юбилея, чтобы взбодриться, поскольку нынешнее положение не устраивает. В принципе, изначально команда должна ставить самые высокие задачи. Шанс на победу в Кубке России есть, поэтому она обязана сделать больше, чем нужно для завоевания трофея. Мы только можем переживать и поддерживать, но вся ответственность — на игроках», — отметил другой бывший капитан москвичей Дмитрий Парфёнов.

В целом пожелание как можно скорее преодолеть чёрную полосу звучало чаще остальных. Выразил надежду на скорейшее улучшение результатов и один из старейших ветеранов клуба Анзор Кавазашвили. 81-летний бывший вратарь сборной СССР выступал за москвичей в 1969—1971 годах и стал с ними чемпионом и обладателем Кубка страны.

«Спартак» для меня — мечта детства. С младенчества я болел за эту команду. Моя игра за другие коллективы — переходный период и обучение футбольному мастерству. Я пришёл в клуб в самом расцвете сил, являлся уже основным голкипером сборной СССР… Успешная игра за любимый «Спартак» остаётся самым приятным воспоминанием. Желаю руководству справиться с теми проблемами, которые есть в клубе. А если они не способны это сделать, надо расстаться и передать его тем людям, которые будут заинтересованы в величии команды и изменят подход к системе подготовки и выступлениям», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

При этом многие ветераны в принципе усомнились, что дата для столетнего юбилея выбрана верно. Одним из первых высказался на скользкую тему Евгений Ловчев. По его мнению, клуб был образован Николаем Старостиным не в 1922-м, а в 1935-м.

«Буквально вчера Никита Симонян, наверное, второй человек после Старостина, который эти традиции чтит, говорит: «Я не признаю, что в 1922 году «Спартак» родился». Тогда это была «Красная Пресня», МКС, ещё что-то…» — подчеркнул Ловчев.

Согласился с ним и другой бывший футболист команды Александр Мирзоян, председатель Союза ветеранов футбола России.

«Спартак» получил своё название не в 1922-м. Там были «Дукат», «Промкооперация» и другие, но не «Спартак». Как клуб он ещё раньше существовал, но под другими наименованиями. Начали считать именно с 1922 года. Не знаю, кто-то взял, историю написал, но я читал, что физкультурно-добровольное спортивное общество было организованно 19 апреля 1935 года. И в составе этого общества зародился футбольный клуб, который получил имя «Спартак». Они там сидели, выпивали, курили, может, и увидели книгу итальянца под названием «Спартак», — высказал свою версию Мирзоян.

Точку в этом споре поставил известный журналист Василий Уткин, по мнению которого имеют право на жизнь обе версии создания клуба.

«История, строго говоря, не наука, и время наше остаётся до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру) и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», — написал Уткин в Telegram-канале.