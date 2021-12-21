Именные марки Джоковича, кошачий календарь «Зенита» и будущие дети Роналду: околоспортивные события недели

Почта Сербии выпустила марки в честь первой ракетки мира Новака Джоковича, а в Москве появилась карта «Тройка» с изображениями легендарных отечественных хоккеистов. В Аргентине нарисовали 69-метровый портрет Месси, установили статую Марадоны и распродали его вещи с аукциона. Футболисты «Зенита» снялись с кошками для нового календаря, Дмитрий Тарасов записал песню и поучаствовал в съёмках двух клипов, а Криштиану Роналду рассказал, какого пола будут его дети-двойняшки. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Третьяк и Овечкин на карте «Тройка»

Почта Сербии выпустила марки в честь лучшего спортсмена страны Новака Джоковича. На каждой из них он изображён на корте, а рядом перечислены названия самых важных турниров, выигранных им по ходу карьеры. Джокович — единственный в современной истории теннисист, который минимум дважды победил на каждом турнире Большого шлема и серии «Мастерс», а также ATP Finals.

Выпуск именных марок стал данью не только спортивным достижениям Новака, но и его общественной и благотворительной деятельности. Он уже помог реконструировать 48 детских садов и выделил средства для финансовой поддержки 2,2 тыс. учителей по всей Сербии.

«Для меня большая честь получить именную марку. Спасибо моей стране за такой редкий подарок. Я польщён. Рад сообщить, что мой фонд и Почта Сербии будут вместе работать над проектом, направленным на то, чтобы каждый ребёнок имел возможность ходить в детский сад. А мы с Еленой сегодня возьмём домой несколько марок, чтобы наши дети могли отправить письма Санте», — написал теннисист в Instagram.

В России в этом году особое внимание обращено на хоккей, который празднует своё 75-летие. К этой дате Департамент транспорта Москвы выпустил новую серию карт «Тройка» с портретами легенд отечественного спорта: Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Ильи Ковальчука, Александра Овечкина и многих других.

Приобрести новые карты можно в интернет-магазине Московского метрополитена, а также сувенирных магазинах на «Маяковской», «Трубной» и на стойках «Живое общение».

А вот форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси посвятили не марку и не карту, а целую стену дома в его родном городе Росарио. На рисунке высотой 69 м Месси изображён в футболке национальной сборной. Над муралом работали около месяца, израсходовав более 180 л краски.

А статуя ещё одного аргентинского идола, Диего Марадоны, появилась на прошлой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса. «Каждый раз, проезжая через Эсейсу, вы сможете поприветствовать Марадону», — говорится в сообщении аэропорта.

Cada vez que pases por Ezeiza vas a poder saludar a #Maradona 🔟🇦🇷✈️ pic.twitter.com/QvULAFWa1R — Aeropuertos Argentina 2000 (@aa2000oficial) December 15, 2021

Между тем наследники великого футболиста, скончавшегося в ноябре 2020 года, выставили на онлайн-аукцион множество его личных вещей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались футболки Марадоны, а также кепки и шапки.

Среди лотов была шапка-ушанка с символикой чемпионата мира по футболу в России, она была продана за $150. Всего же на аукционе было выручено $25 880. Самые дорогие лоты — квартиры и машины легенды — не выкупили.

Календарь «Зенита» с кошками из приюта

Пока фанаты Марадоны приобретали сувениры на память о кумире, в петербургском «Зените» решили провести социальную акцию в поддержку бездомных животных. Клуб выпустил «хвостатый» календарь в честь наступающего года Голубого Водяного Тигра.

Для него футболисты и главный тренер команды Сергей Семак сфотографировались с котами и кошками из приюта. На страницах календаря, помимо фотографий, представлена информация о животных, а также размещены QR-коды со ссылкой на сайт приюта.

«Сине-бело-голубые уверены: новый «кошачий» календарь на 2022 год непременно наполнит дом его обладателя теплом и уютом, а также принесёт удачу во всех начинаниях», — говорится в сообщении клуба.

Контракты с Московской биржей

Популярные спортсмены часто становятся амбассадорами крупных брендов, причём если раньше они сотрудничали в основном с производителями спортивной экипировки либо модной индустрии, то в последнее время внимание к миру спорта активно проявляют финансовые компании. Так, вторая ракетка мира Даниил Медведев сотрудничает с Tinkoff, а двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и шахматист Сергей Карякин на прошлой неделе стали лицами Московской биржи. Они представят один из продуктов MOEX Group — первый в стране финансовый маркетплейс «Финуслуги».

«Я много путешествую, много передвигаюсь, и мне как потребителю важно, что финансовые сервисы становятся доступны и географически. Здорово, что мой выбор больше не ограничен только теми банками, офисы которых рядом. Появление «Финуслуг», где клиенты могут не только выбирать, но и приобретать финансовые продукты разных банков и компаний в режиме онлайн и формате 24/7 без визита в офис, — это прорыв на российском рынке цифровых финансовых сервисов», — рассказала Медведева.

Карякин, в свою очередь, отметил, что может полностью доверять «Финуслугам», так как Московская биржа — это гарантия надёжности и качества.

«Я очень рад представлять «Финуслуги», так как принцип их работы отвечает и моим потребностям — для меня важно удобно и эффективно управлять своими деньгами: вкладывать, занимать, покупать страховку или ценные бумаги», — объяснил шахматист.

А футбольный клуб «Барселона», столкнувшийся с финансовыми проблемами, ищет титульных спонсоров и активнее всего ведёт переговоры с двумя биржами криптовалют — Binance и FTX. Как сообщается, каталонцы хотели бы получать около €60 млн в год, но их нынешний партнёр — японская компания электронной коммерции Rakuten — не согласна на такие условия.

У 29-й ракетки мира Карена Хачанова тоже есть партнёр из мира финансов — банк ВТБ, а на днях он стал ещё и амбассадором автомобилей Cadillac.

«Более чем рад сообщить, что я присоединяюсь к бренду изысканного качества и целостности, стремящегося превзойти ожидания. Мой выбор — новый Cadillac Escalade, впечатляющий масштабом и передовыми технологиями», — написал серебряный призёр Олимпиады в Instagram.

Песня Тарасова

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, приостановивший профессиональную футбольную карьеру, записал композицию «Мне тебя мало» и снялся в клипе на неё. Видеоролик вышел на YouTube-канале медийного футбольного клуба «На спорте», к которому Тарасов примкнул в октябре. В составе любительской команды он играет бок о бок с артистами, музыкантами и блогерами, такими как Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah и так далее.

Как рассказал экс-футболист, к творчеству его подтолкнули съёмки в недавно вышедшем клипе бывшей участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой на песню «Эйфория». В нём Тарасов сыграл роль возлюбленного певицы.

«Вот так неожиданно приглашение на главную роль в клипе Марго обернулось сегодняшней премьерой. У меня нет страха реализовывать свои желания, моя новая песня тому подтверждение... С кайфом поработал в качестве актёра. Уверен, что вы оцените. Каждый ловит эйфорию от чего-то или кого-то особенного, ловите и вы трек и клип на всех площадках страны», — написал Тарасов в Instagram, добавив, что его жена Анастасия Костенко одобрила участие в откровенном видео.

Тарасов приостановил карьеру: Костенко ждёт третьего ребёнка, поэтому он решил проводить больше времени с семьёй в этот важный период.

Пол двойняшек Роналду

А вот Криштиану Роналду оставлять футбол не планирует, несмотря на то что у него уже четверо детей, а в ближайшее время семья пополнится ещё двумя. Уже известно, что беременная подруга португальского нападающего Джорджина Родригес ожидает мальчика и девочку.

Футболист выложил в Instagram трогательное видео, на котором его старшие дети взрывают два шарика и разлетаются голубые и розовые блёстки. «Где зарождается жизнь и никогда не заканчивается любовь», — подписал ролик Роналду.